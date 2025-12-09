Володимир Кириченко

Володар титулів WBC, WBA та IBF у надважкому дивізіоні українець Олександр Усик (24-0, 15 КО) для All the Smoke Boxing поділився думками про бій між ексчемпіоном світу Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) та популярним боксером і відеоблогером Джейком Полом (12-1, 7 KO).

«Це – багато грошей і просто шоу. Це нецікаво з точки зору спорту.

Друзі, браття... Ентоні – олімпійський чемпіон. Джейк – просто спортсмен, ютубер. Джейк працює над собою – особливий тренер, дієта, додав у розмірі – але в цього хлопця навіть не було аматорських поєдинків. Ніколи».

Як довго триватиме бій?

«На мою думку – один раунд. Я з Ентоні двічі бився, його джеб… Подивіться (показує на брови – прим.) Це від його джеба. Бум».

Нагадаємо, восьмираундовий бій між Джошуа та Полом відбудеться 19 грудня в Маямі.

