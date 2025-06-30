Денис Сєдашов

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі вважає, що чинний володар титулів WBC, WBA та WBO Олександр Усик (23-0, 14 КО) після реваншу з чемпіоном світу за версією IBF у цьому ж дивізіоні Деніелем Дюбуа (22-2, 21 КО) завершить кар’єру. Слова наводить Seconds Out.

Так, на 100%. Я не бачу, як він може постійно перемагати одних і тих же суперників. Чесно кажучи, не знаю, що він робитиме після цього. Тайсон Ф’юрі

Нагадаємо, що реванш Усика та Дюбуа відбудеться 19 липня у Лондоні (Велика Британія).