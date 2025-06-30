«Усик не любить, коли…» Тренер чемпіона світу – про реванш українця з Дюбуа
Тату Опетая вважає, що задачею Даніеля – влучити по Олександру
37 хвилин тому
Фото: K2 Promotions
Батько та тренер чемпіона світу Джея Опетаї (28-0, 22 KO) Тату Опетая поділився думками про реванш Олександра Усика (23-0, 14 KO) та Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO). Слова наставника наводить sport.ua:
Усик не любить, коли по ньому влучають, а Дюбуа на це здатний. Усика досить легко похитнути. Ви бачили не раз, Усик розгублюється, коли по ньому влучають. Але Дюбуа ще треба влучити.
Нагадаємо, що Усик перед реваншем розірвав відносини з Олександром Красюком.