Даніель Лапін знявся з бою проти Троя Джонса через травму
Українця в Манчестері замінить 34-річний Ліам Кемерон
близько 1 години тому
Український боксер Даніель Лапін (12-0, 4 КО), володар титулів IBF International та WBA Continental у напівважкій вазі, знявся з бою проти Троя Джонса (12-1, 6 КО).
Український боксер знявся через травму, повідомила промоутерська компанія Queensberry Promotions.
Поєдинок був запланований на 1 листопада в Манчестері.
Лапіна замінить 34-річний британець Ліам Кемерон (23-7-1, 10 КО), який у квітні програв Бену Віттакеру.
Лапін же в липні здолав британця Льюїса Едмондсона (11-1, 3 КО) — результат викликав багато питань.
