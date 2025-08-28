Лапін: «У Усика сил відбоксувати ще як мінімум п’ять боїв»
Даніель вважає, що Олександр знаходиться в оптимальній формі
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Даніель Лапін (12-0, 4 KO) висловився про майбутнє Олександра Усика (24-0, 15 KO). Слова боксера наводить vringe.com:
Зважаючи на те, як Олександр проходить останні підготовки, я впевнений, у нього ще дуже багато сил відбоксувати ще як мінімум п'ять боїв, я б сказав. Але це все залежить від Олександра та його мотивації. Те, що я бачив востаннє, він ще може і готовий виграти абсолютно у всіх.
Не можна сказати, що ще п'ять боїв – це ексклюзивна інформація від мене. Це моя думка.
Нагадаємо, що Усика спонукають до завершення кар’єри.