Даніель Лапін (12-0, 4 KO) висловився про майбутнє Олександра Усика (24-0, 15 KO). Слова боксера наводить vringe.com:

Зважаючи на те, як Олександр проходить останні підготовки, я впевнений, у нього ще дуже багато сил відбоксувати ще як мінімум п'ять боїв, я б сказав. Але це все залежить від Олександра та його мотивації. Те, що я бачив востаннє, він ще може і готовий виграти абсолютно у всіх.

Не можна сказати, що ще п'ять боїв – це ексклюзивна інформація від мене. Це моя думка.