Денні Гарсія тріумфально повернувся в ринг на шоу у Нью-Йорку
Ексчемпіон світу здобув перемогу нокаутом
близько 2 годин тому
Денні Гарсія / Фото - Yahoo
Колишній чемпіон світу у двох дивізіонах американець Денні Гарсія (38-4, 22 KO) переміг свого співвітчизника Даніеля Гонсалеса (22-5-1, 7 КО) у першій середній вазі.
37-річний Гарсія здобув перемогу нокаутом у 4-му раунді.
Раніше Денні говорив, що цей бій стане останнім у його кар’єрі.
Зазначимо, що вечір боксу відбувся в Barclays Center, Нью-Йорк.
Гарсія заявляв, що хоче побачити реванш Кроуфорд – Канело.
Поділитись