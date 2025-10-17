Колишній чемпіон світу американець Денні Гарсія (37-4, 21 KO) для The Ring поділився думками, чи варто абсолютному чемпіону у другому середньому дивізіоні Теренсу Кроуфорду (42-0, 31 КО) змінювати вагову категорію.

«Як на мене, у цьому віці він більш природний боксер першої середньої ваги. Але ліміт середнього дивізіону (72,5 кг), він зможе зробити без проблем.

Хлопці там дуже голодні. Коли ти виходиш проти суперника, який голодний до перемог – це завжди небезпечно. Найкраще, що може зробити Теренс, – це знову побитися з Канело, хіба що він хоче стати чемпіоном світу у шести вагових категоріях».