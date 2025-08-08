Дерев'янченко почав тренуватися з Амосовим у ММА-залі
Український боксер може змінити вид спорту
близько 1 години тому
Сергій Дерев'янченко та Ярослав Амосов
Український боксер, колишній претендент на титул чемпіона світу в середній вазі Сергій Дерев’янченко почав тренуватися в спортзалі MMA American Top Team, який вважається одним з найкращих у світі.
У ATT давно тренується український боєць MMA Ярослав Амосов, з яким Дерев’янченко проводить час, про що бійці повідомии в соцмережах.
Вірогідно, обидва також разом тренувалися в ATT.
