Олег Гончар

Український боксер, колишній претендент на титул чемпіона світу в середній вазі Сергій Дерев’янченко почав тренуватися в спортзалі MMA American Top Team, який вважається одним з найкращих у світі.

У ATT давно тренується український боєць MMA Ярослав Амосов, з яким Дерев’янченко проводить час, про що бійці повідомии в соцмережах.

Вірогідно, обидва також разом тренувалися в ATT.

