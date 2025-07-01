Деревʼянченко виявився легшим за Рамоса напередодні очного бою
Поєдинок відбудеться на івенті у Нешвіллі
близько 2 годин тому
Сергій Деревʼянченко / Фото - Facebook
Український боксер другої середньої ваги Сергій Деревʼянченко (15-6, 10 KO) та 38-річний американець Джеремі Рамос (14-15, 4 КО) пройшли процедуру зважування.
Востаннє на ринг 39-річний українець виходив 17 серпня минулого року, тоді він програв Крістіану Мбіллі одноголосним рішенням суддів, травмувавши руку під час поєдинку.
Результати зважування:
Сергій Деревʼянченко – 75,7 кг
Джеремі Рамос – 75,9 кг
Нагадаємо, 8-раундовий поєдинок між Деревʼянченком та Рамосом пройде 1 липня в Texas Troubadour Theatre у Нешвіллі.
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