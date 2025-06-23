Дерев’янченко повертається на ринг – поєдинок відбудеться у США
У суперниках – маловідомий американець
близько 2 годин тому
Фото: HBO
Колишній претендент на чемпіонські пояси Сергій Дерев’янченко (15-6, 10 KO) на початку липня повернеться на ринг, повідомляє BoxRec.
За інформацією джерела, українець проведе поєдинок з маловідомим американським середньоваговиком Джеремі Рамосом (14-15, 4 KO). 8-раундовий бій відбудеться у Нешвіллі, штат Тенессі, США 1 липня.
Дерев’янченко зізнався, скільки поєдинків залишилося до завершення кар’єри.
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