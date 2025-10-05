Бенавідес-старший пояснив, чому бій сина з Кроуфордом поки неможливий
Давід наступний бій проведе проти Ярда 22 листопада
20 хвилин тому
Батько та тренер чемпіона WBC у напівважкій вазі Давіда Бенавідеса (30-0, 24 KO) — Хосе Бенавідес-старший — прокоментував можливість поєдинку свого сина проти абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі Теренса Кроуфорда (42-0, 31 КО). Слова наводить Fight Hub TV.
За словами наставника, наразі бій із Кроуфордом не має сенсу через різницю у вазі між спортсменами.
Чесно кажучи, мені навіть соромно говорити про це. Давід зараз занадто великий для Кроуфорда. До того ж ви бачили, що сказав Браян Макінтайр — вони не зацікавлені у поєдинку з Давідом. Ми маємо зосередитися на тому, що є. У боксі зараз відбувається багато дивного — бій Танка з Джейком Полом, поєдинок Кроуфорда з Канело... Ми сфокусовані на бою 22 листопада.
Нагадаємо, Давід Бенавідес (30-0, 24 КО) 22 листопада проведе поєдинок проти британця Ентоні Ярда.
