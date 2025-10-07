Олег Гончар

Чемпіон WBC у напівважкій вазі Давид Бенавідес (30-0, 24 КО) поділився планами на майбутнє. Про це він заявив в інтерв’ю Fight Hub TV.

«Що мені ще лишається? На мою думку, наступним буде бій із Бетербієвим або Біволом». Давид Бенавідес

Бенавідес наголосив, що прагне кинути собі виклик, зустрівшись із Дмитром Біволом чи Артуром Бетербієвим, аби стати беззаперечним найкращим у дивізіоні.

Якщо це не вдасться, Бенавідес планує перехід до крузервейту для бою з Хуаном Франсиско Естрадою чи Хуаном Мірандою.

За його словами, інші бійці уникають поєдинку з ним, знаючи можливий результат.

22 листопада Бенавідес проведе обов’язковий захист титулу проти британця Ентоні Ярда (25-3, 24 КО).

Нагадаємо, раніше Бенавідес відмовився від ідеї бою з Кроуфордом.