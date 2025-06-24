Денис Сєдашов

Президент UFC Дейна Вайт, який активно долучився до промоушена мегабою між Саулем Альваресом (63-2-2, 39 KO) та Теренсом Кроуфордом (41-0, 31 KO) заявив, що не вважає себе конкурентом провідним гравцям боксерської індустрії, однак його думка про деяких із них доволі різка. Слова наводить vringe.com.

Мені справді подобаються Едді Хірн, Френк Воррен та багато інших у цьому спорті. Вони продовжуватимуть робити свою справу, ми — свою. Я не вважаю, що між нами точиться якась боротьба. З деякими з них у мене чудові стосунки. Дейна Вайт

Втім, не всі промоутери викликають у нього симпатію.

Але є й такі, як Оскар Де Ла Хойя чи Боб Арум — вони, як на мене, просто божевільні. Дейна Вайт

«Бій пройде всю дистанцію». Мора спрогнозував результат Канело — Кроуфорд.