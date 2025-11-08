Дмитро Попов – ветеран російсько-української війни. Після завершення військової служби він зайнявся боксом і вже встиг взяти участь в чемпіонському поєдинку серед ветеранів, в якому Дмитро зустрічався з Сергієм Герасименком. Сталося це під час івенту, організованому компанією SpartaBox Faniian Promotions.

- Які загалом враження у вас залишилися від вечора боксу 11 жовтня у Палаці спорту?

- Дуже хороші враження залишилися. Там була неймовірна атмосфера! Класна організація і, звісно ж, чудові бої наших незламних Воїнів.

- Ви стали учасником історичної події – першого в історії бою за пояс чемпіона України серед ветеранів. Що це означає для вас?

- Вперше чергу – це історія та ще один доказ української незламності для усіх нас.

- Ви, на жаль, зазнали поразки. Втім, розкажіть, які ж враження залишились у вас від власного виступу?

- Хороший, впертий бій, як і планували, що цей поєдинок пройде в зарубі. Враження від бою і досі залишаються незабутні.

- Ви є почесним членом Української ліги боксу ветеранів бойових дій. Наскільки важливим є створення цієї організації, на вашу думку?

- Це дуже важливий соціальний проєкт для наших Ветеранів. Бокс – через реабілітацію – хороший спосіб побороти свої страхи та знову повернути наших Ветеранів та Воїнів до життя.

- В мейн-івенті вечора Віктор Постол переміг іспанця Алехандро Мойю та став чемпіоном IBO International. Як вам цей бій?

- Віктор Постол ще раз довів силу нашої нації і довів, що ніколи не пізно повертатися в бокс та спорт. Бій був дуже агресивним, але водночас і надзвичайно тактичним.

- Які у вас взагалі враження від того, що ви вийшли на один і той самий ринг разом з легендарним боксером?

- Це була мрія дитинства, вийти на світовій арені та виступити на ній. Так що можна сказати, що Віктор Постол допоміг мені здійснити цю мрію.

- Чи плануєте ви продовжувати боксувати в наступних івентах від компанії?

- Так, звісно планую, і натяку не було на те, щоб закінчувати цю справу.

- Що для вас означає бокс на даному етапі?

- На даному єтапі бокс – це моє життя!