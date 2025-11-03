Фаніян: «Постол довів, що навіть у 42 можна боксувати на високому рівні»
Керівник промоутерської компанії наголосив, що виступ Віктора — це доказ того, що вік не є перешкодою
близько 1 години тому
Керівник Spartabox Faniian Promotions Ігор Фаніян високо оцінив виступ українського боксера Віктора Постола (33-5, 13 КО), який здобув титул IBO International, перемігши іспанця Алехандро Мойю (22-3, 12 КО). Слова наводить Sport Arena.
За словами Фаніяна, 42-річний Постол довів, що навіть у такому віці можна демонструвати високий рівень боксу, якщо грамотно будувати тренувальний процес і дисципліновано підходити до справи.
Віктор – великий молодець. Ми пишаємося ним. Бій був непростим і дуже видовищним. Іспанець приїхав за перемогою, але Постол не дозволив йому цього зробити, навіть попри розсічення. Він вистояв і довів свою майстерність.
Постол – про завоювання титулу IBO International: «Низький уклін нашим захисникам, що маю можливість займатися справою життя».