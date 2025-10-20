Екс-чемпіон світу за версією WBC Віктор Постол (33-5, 12 KO) в інтерв’ю vringe.com згадав поєдинок з Теренсом Кроуфордом (42-0, 31 KO).

У бою з Кроуфордом був відчуття, що це особливий боєць?

Ні. Я подивився на його бої, коли став чемпіоном. Коли дізнався, що мені боксувати з ним, переглянув поєдинки. Ну, з ким він тоді боксував? Ну, з Гамбоа хіба що… Я був налаштований, вірив у себе. Тож вийшов і вдало відбоксував.

Але він і справді дуже хороший боксер. Він дуже швидкий. Він з таких, які можуть і вперед піти, і на себе потягнути. Такий, неординарний, нешаблонний. Думаючий боксер.

А після бою не виникало почуття, що він особливий? Чи могли тоді уявити, що він стане найбільшим боксером цієї епохи?

Ні, такого не було. Вже потім (усміхається). Коли він став абсолютним чемпіоном у моїй вазі, а потім перейшов у 66 кг і знову став абсолютом. І тепер ще раз. Тож зараз я справді пишаюся тим, що боксував з найкращим боксером у світі.

Адже Кроуфорд і сам постійно називає перемогу над вами однією зі своїх кращих і найзнакових перемог. До речі, що відчуваєте зараз? Які почуття коли він про це говорить?

По-перше, приємно, що він постійно згадує. Ми якось зустрічалися вже після того, як я йому програв… Десь в Америці… Не згадаю, де саме… Ми привіталися. Він доброзичливий, нормальний хлопець.

А мені приємно, що він згадує, що боксував з Постолом. Приємно, що не просто боксував. Що провів з ним усі 12 раундів. Що дав йому бій. Якось так…

Нагадаємо, що Постол завоював титул IBO International.