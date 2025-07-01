Усик перед реваншем з Дюбуа проводить спаринги з сербським нокаутером
Вони провели в ринзі шалену кількість раундів
близько 2 годин тому
Володар титулів WBC, WBA, WBO, IBO у надважкому дивізіоні Олександр Усик (23-0, 14 КО) проводить спаринги з сербським гігантом Санелем Хасановичем (9-1-1, 7 КО) перед реваншем із чемпіоном IBF у хевівейті британцем Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО).
«Мій п'ятий табір – загалом 280 раундів з чемпіоном Усиком. Цього разу я був його спаринг-партнером у підготовці до бою проти Дюбуа.
Попередні спаринги були перед боєм проти Ф'юрі. Величезний досвід, серйозний прогрес – кожен табір піднімає мене на вищий рівень».
Нагадаємо, перший поєдинок відбувся у серпні 2023 року, тоді Усик нокаутував британця у 9-му раунді.
Реванш між Усиком та Дюбуа відбудеться 19 липня у Лондоні.
Раніше стали відомі імена ще одних спаринг-партнерів Усика.