Володар титулів WBC, WBA, WBO, IBO у надважкому дивізіоні Олександр Усик (23-0, 14 КО) проводить спаринги з сербським гігантом Санелем Хасановичем (9-1-1, 7 КО) перед реваншем із чемпіоном IBF у хевівейті британцем Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО).

«Мій п'ятий табір – загалом 280 раундів з чемпіоном Усиком. Цього разу я був його спаринг-партнером у підготовці до бою проти Дюбуа.

Попередні спаринги були перед боєм проти Ф'юрі. Величезний досвід, серйозний прогрес – кожен табір піднімає мене на вищий рівень».