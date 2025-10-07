Олег Гончар

Дворазовий олімпійський чемпіон Баходир Джалолов (16-0, 14 КО) здобув перемогу над росіянином Віталієм Кудуховим (7-4, 3 КО) на турнірі IBA Pro 10 в Росії.

31-річний узбек переміг 36-річного суперника одноголосним рішенням суддів.

У п’ятому раунді Джалолов несподівано опустився на коліно, але рефері не зарахував нокдаун. Узбецький гравець був великим фаворитом, але впевнено перемогти не зміг.

Міжнародну боксерську асоціацію (IBA), під егідою якої відбувся турнір, раніше прибрали з олімпійського боксу через порушення принципів МОК.