Белью назвав боксера, який може загрожувати Усику
Британець вважає, що це Мозес Ітаума
близько 2 годин тому
Фото: Getty Images
Британець Тоні Белью у коментарі Карлу Фрочу заявив, що лише один боєць має шанси скласти серйозну конкуренцію українському абсолютному чемпіону світу Олександру Усику (24-0, 15 КО) — Мозес Ітаума (13-0, 11 КО).
Проте, за словами ексчемпіона, наразі британський боксер ще не готовий до такого виклику, і ставити його проти українця було б несправедливо.
Я сподіваюся, що Усик продовжить свою кар’єру з високо піднятою головою. Він на іншому рівні. Єдиний суперник, який може йому створити проблеми — це Мозес Ітаума, але зараз він ще не готовий до такого поєдинку.
