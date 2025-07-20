Володимир Кириченко

Колишній володар титулу IBF у надважкому дивізіоні Даніель Дюбуа (22-3, 21 КО) прокоментував поразку у реванші з триразовим абсолютним чемпіоном українцем Олександром Усиком (24-0, 15 КО).

Даніелю, сьогодні був твій день, щоб стати великим. Ти кинув виклик, мабуть, одному з найвидатніших надважковаговиків усіх часів. Це була не твоя ніч, але це був неймовірний виступ. Як би ти підсумував його для себе?

«Я мушу віддати йому належне за виступ. Я виклався на повну.

Це був просто один день. Можливо, деякі речі я міг би зробити краще, але заслуги цього чоловіка беззаперечні. Я ще повернусь».

Без сумнівів, що ти ще повернешся. Ми вже бачили це раніше. Удар джебом був ключовим минулого разу. Цього разу ударів джебів було недостатньо. Чи думав ти, що, можливо, міг би завдати їх більше, або більше пробивати по корпусу, як радили тобі твої тренери?

«Я просто бився, повністю був у бою. Я просто намагався підіймати темп раунд за раундом, але маємо те, що маємо. Я повернуся.

Я хочу подякувати всім, хто прийшов. Я зробив все, що міг. Ми попрацюємо над помилками та повернемося знову».

Нагадаємо, на шоу у Лондоні Олександр нокаутував Даніеля у 5-му раунді.