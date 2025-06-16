Дюбуа – про перемогу над Усиком: «Момент, коли мрія стане реальністю»
Даніель – про важливість завоювання всіх титулів у надважкій вазі
близько 2 годин тому
Фото: Instagram
Володар титулу IBF Даніель Дюбуа (22-2, 21 KO) в інтерв’ю Queensberry Promotions висловився про можливість стати абсолютним чемпіоном у разі перемоги над Олександром Усиком (23-0, 14 KO):
Я мріяв стати абсолютним чемпіоном. Це буде момент, коли мрія стане реальністю. Коли я переможу у поєдинку за абсолюта, у мене буде чотири пояси й історія буде виправлена. Це буде неймовірно.
Відзначимо, що другий поєдинок хевівейтерів відбудеться 19 липня на Вемблі. Перший бій завершився перемогою Усика нокаутом у дев’ятому раунді.
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