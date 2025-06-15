Британський тренер Дейв Колдвел висловився про другий поєдинок Олександра Усика (23-0, 14 KO) та Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO). Слова наставника наводить vringe.com:

Як тільки ти підходиш до певного віку, ці речі починають позначатися. Я працював раніше зі старими бійцями, і ти бачиш ці зміни в бійцях, коли вони вже не можуть робити ті ж речі або не можуть тренуватися в тій самій інтенсивності через вік, травми. Вони постійно зазнають травм, і з цим потрібно постійно справлятися. Так що, як на мене, тут все залежить від того, що залишилося від Усика. Якщо в ньому багато чого залишилося, тоді, я думаю, Усик перечекає деякі складні моменти, адже він знає, як це робити, і я думаю, Усик виграє бій. Іноді в боксі справа не в часі, і ми знаємо, що Дюбуа може вдарити, ми знаємо, що він отримує все більше впевненості. Я чекаю, що він вийде тиснути і намагатися зрубити Усика, але ще раз, якщо Усик зможе підтримувати те, що він зазвичай робить. Адже він ніби звик до цього стилю. На всьому його шляху в аматорській кар'єрі, кар'єрі в крузервейті були хлопці, які намагалися його побити. Так що так, якщо в баку ще достатньо палива, тоді я думаю, він це зробить. Але в цьому спорті ти ніколи не знаєш, коли настане час.