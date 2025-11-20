Олег Гончар

Ексчемпіон світу Даніель Дюбуа (22-3, 21 КО) знявся з фінального елімінатора IBF проти Френка Санчеса (25-1, 18 КО). Про це повідомив BoxingTalk.

28-річний британець Дюбуа відмовився від бою-елімінатора IBF, який мав визначити обов’язкового претендента на титул Олександра Усика. Відмова стала відомою за кілька годин до торгів.

Промоутерська компанія Queensberry Promotions пояснила рішення тим, що елімінатор втратив цінність після того, як IBF призначила Дерека Чісору обов’язковим претендентом, а сам пояс IBF стоїть останнім у черзі серед титулів Усика. Бій також обмежував би можливості Дюбуа в інших організаціях.

«Даніель пишався титулом IBF, але цей порядок і бій мало допомагають його кар’єрі. Він повернеться у 2026-му з кількома великими поєдинками».

Після відмови Дюбуа наступним у черзі на елімінатор став Джаред Андерсон (18-1, 15 КО). Раніше бій із Санчесом відхилили Аджагба, Ітаума та Торрес.

Нагадаємо, раніше Дюбуа відмовився від елімінатора за лінією WBC з Агітом Кабаєлом.