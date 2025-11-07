Тимчасовий чемпіон WBC Агіт Кабаєл (26-0, 18 KO) заявив про втрачену можливість провести бій з ексволодарем титулу IBF Даніелєм Дюбуа (22-3, 21 KO). Німця цитує vringe.com:

Я не люблю говорити про сторонні речі, коли про мій наступний бій оголошено. Але щодо ситуації з Деніелом Дюбуа – він викликав мене на бій, і я відповів: «Так, я хочу битися з Даніелєм Дюбуа». Тому що на той момент це був найбільший бій, який я міг провести, оскільки Усик був недоступний.

А далі команда Даніеля відмовилася від бою. Джордж Воррен тут, може це підтвердити. Але ми були готові, і дозвольте мені ще раз сказати: я хочу битися з найкращими.