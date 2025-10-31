Тимчасовий чемпіон WBC Агіт Кабаєл (26-0, 18 KO) зізнався, що хоче провести поєдинок з колишній володарем титулу IBF Даніелєм Дюбуа (22-3, 21 KO). Слова німця наводить fightnews.info:

Я думаю, що у реванші з Усиком у голові Даніеля були невеликі проблеми. Він не був схожим на себе. Але що є, то є. Це надважка вага. Один удар може змінити перебіг усього бою.

Знаєте, моя кар'єра – це найбільший виклик. Коли я бився з арсланбеком махмудовим, я був андердогом. Коли я бився з Френком Санчесом, я був андердогом. Перед боєм з Чжаном Чжилеєм усі говорили, що я не виграю цей поєдинок, але ви бачите нинішню ситуацію. Я тут, і коли я поб'юся з Даніелем Дюбуа, думаю, що це буде найбільший бій для фанатів боксу. Я готовий і буду радий битися з ним.