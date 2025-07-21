Олег Гончар

Ексчемпіон IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа (22-3, 21 КО) прокоментував свою поразку від абсолютного чемпіона світу Олександра Усика (24-0, 15 КО), який нокаутував його у п’ятому раунді в ніч з 19 на 20 липня.

Дюбуа визнав, що поєдинок склався не на його користь, але висловив повагу до майстерності Усика, назвавши його великим чемпіоном.

Дюбуа також подякував своїй сім’ї, команді та вболівальникам за підтримку, зазначивши, що відчуває їхню любов і це мотивує його рухатися далі.

Попри поразку, 27-річний боксер налаштований оптимістично і планує повернутися сильнішим. Дюбуа наголосив, що вже незабаром відновить тренування, щоб знову боротися за найвищі позиції в надважкій вазі.

Не все пішло по-моєму. Вітаю Усика, великого чемпіона. Величезне спасибі моїй родині, команді та всім, хто мене підтримував. Я відчуваю любов. Повертаюся до роботи. Я знову піднімуся. Даніель Дюбуа

Нагадаємо, раніше батько Дюбуа прокоментував поразку сина від Усика.

Також відразу після бою тренер Дюбуа зі злості грубо звернувся до Дерека Чісори.