Дюбуа зізнався, чому його навчила поразка від Усика
Даніель готовий на все заради перемоги
31 хвилину тому
Чемпіон світу за версією IBF Даніель Дюбуа (22-2, 21 KO) в інтерв’ю Queensberry Promotions висловився про реванш з Олександром Усиком (23-0, 14 KO):
Зараз я маю перемогти. Різниця між першим поєдинком та реваншем – що цей бій я маю виграти. Я більш впевнений, я показав це у трьох останніх поєдинках, що я став зовсім іншим. Я готовий до цього. Буде чудовий день, чи не так?
Після поразки від Усика я мав пройти через деякі речі, щоб стати іншим, більш досконалим бійцем. Взяти урок від болі, від розчарування від поразки і тепер мені потрібна перемога. Я маю перевернути все догори дриґом. Зробити все, щоб, коли писалася історія, я був переможцем, членом Зали слави.
Відзначимо, що другий поєдинок хевівейтерів відбудеться 19 липня на Вемблі. Перший бій завершився перемогою Усика нокаутом у дев’ятому раунді.
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