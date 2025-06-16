Чемпіон світу за версією IBF Даніель Дюбуа (22-2, 21 KO) в інтерв’ю Queensberry Promotions висловився про реванш з Олександром Усиком (23-0, 14 KO):

Зараз я маю перемогти. Різниця між першим поєдинком та реваншем – що цей бій я маю виграти. Я більш впевнений, я показав це у трьох останніх поєдинках, що я став зовсім іншим. Я готовий до цього. Буде чудовий день, чи не так?

Після поразки від Усика я мав пройти через деякі речі, щоб стати іншим, більш досконалим бійцем. Взяти урок від болі, від розчарування від поразки і тепер мені потрібна перемога. Я маю перевернути все догори дриґом. Зробити все, щоб, коли писалася історія, я був переможцем, членом Зали слави.