Олег Гончар

Дворазовий олімпійський чемпіон Баходир Джалолов (16-0, 14 КО) здобув чергову перемогу нокаутом, зупинивши нігерійця Соломона Адебайо (14-1, 13 КО) у четвертому раунді.

Бій відбувся на вечорі боксу в Ташкенті, Узбекистан.

30-річний суперважковаговик з Узбекистану використовував перевагу в розмірах та силі удару. Адебайо, який мав серію з 13 нокаутів, не витримав тиску Джалолова і впав в нокдаун, після чого рефері зупинив поєдинок.

Джалолову пророкували майбутнє нового короля суперважкої ваги, але після рішення виступити на Олімпіаді в Парижу-2024 його кар'єра забуксувала.

Зазначимо, що бій проходив на очах абсолютних чемпіонів світу Олександра Усика та Теренса Кроуфорда.