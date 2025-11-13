Чісора – про Джошуа у таборі Усика: «Якщо ти не можеш їх побити – приєднайся»
Дерек відзначив, що AJ отримав вигоду
близько 1 години тому
Фото: Matchroom
Колишній претендент Дерек Чісора (36-13, 23 KO) поділився своїми думками щодо приєднання Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) до тренувального табору Олександра Усика (24-0, 15 KO). Британця цитує vringe.com:
Слухайте, є приказка: якщо ти не можеш їх побити – приєднайся до них. Ось і все. Я вважаю, він спробував і решту інших. Ці (команда Усика) сказали йому приїжджати та подивитися, як вони працюють. І йому сподобалося це все, це було добре для нього. Він молодець.
