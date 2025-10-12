Олег Гончар

У Філадельфії (США) американець Джарон Енніс (35-0, 31 КО) здобув вакантний титул тимчасового чемпіона WBA у першій середній вазі, нокаутувавши ангольця Уїсму Ліму (14-2, 10 КО).

Енніс спершу очікував, що шульга Ліма діятиме активно, тож зробив ставку на контратаки. Після кількох точних ударів американець сам змінив стійку на лівобічну й почав діяти агресивніше. Один із його правих аперкотів серйозно струсонув суперника, після чого Енніс кинувся добивати.

Потужна серія бокових змусила Ліму впасти на настил. Анголець підвівся, намагаючись продовжити бій, проте невдовзі знову опинився на підлозі.

У кутку рингу він уже не міг захищатися — Енніс безперервно атакував, змушуючи рефері втрутитися. Суддя зупинив поєдинок, а з кута Ліми полетів рушник, що офіційно засвідчило дострокову перемогу американця технічним нокаутом в першому раунді.

Нагадаємо, раніше перемогу нокаутом на початку бою здобув колишній суперник Енніса Карен Чухаджян.