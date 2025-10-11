Енніс виявився трохи важчим за Ліму напередодні поєдинку
Бій пройде 11 жовтня у США
18 хвилин тому
Енніс та Ліма / Фото - DAZN
Колишній чемпіон світу у напівсередньому дивізіоні амеркианець Джарон Енніс (34-0, 30 КО) і володар титулу IBO у першій середній вазі анголець Уїсма Ліма (14-1, 10 КО) пройшли процедуру зважування.
Бій пройде 11 жовтня на івенті у Філадельфії.
Результати зважування:
Джарон Енніс – 69,6 кг
Уїсма Ліма – 69,4 кг
Раніше організація WBA повідомила, що переможець поєдинку отримає титул тимчасового чемпіона WBA у першій середній вазі.
Поділитись