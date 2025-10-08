Британський промоутер Едді Гірн поділився думками про слова тимчасового чемпіона WBC у першій середній вазі Верджіла Ортіса (23-0, 21 КО), що його бій з колишнім чемпіоном світу в напівсередній вазі Джароном Еннісом (34-0, 30 КО) може перенестись.

Цитує Гірна The Ring.

«Якщо чесно, це трохи дивно. Ми сиділи у штаб-квартирі DAZN – я, Оскар, президент Golden Boy Ерік Гомес і керівництво DAZN у США. І, по суті, всі погодилися: я, Оскар, Ерік і DAZN – це була угода на бій. Він мав відбутися в Лас-Вегасі у першому кварталі 2026 року. «Давайте зробимо це». І на цьому все.

Тож я просто припустив: «Ідіть і домовляйтеся зі своїм бійцем». Ми пішли своїм шляхом – Джарон Енніс підписав новий контракт, і частиною цього контракту було прописано: якщо бій із Ортісом буде доступним, то він відбудеться на тих самих умовах, які ми обговорили в тій кімнаті. І він це підписав.

Тож я просто очікував – думаю, DAZN теж очікував, – що Golden Boy повернеться й скаже: «Ми також уклали свою угоду».