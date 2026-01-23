Олег Гончар

Журналіст та інсайдер Ден Рафаель розповів про можливе підписання контракту володарем титулів WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (24-0, 15 КО) із Zuffa Boxing, повідомив канал iFL TV.

Рафаель зазначив, що філософія Дейна Вайт у запуску Zuffa Boxing полягає у відмові від співпромоушенів та взаємодії з іншими організаціями. За його словами, Zuffa планує діяти автономно й не визнавати сторонні боксерські структури, що може створити обмеження для чемпіонів світу.

Інсайдер підкреслив, що Олександр Усик навряд чи погодиться на контракт, якщо не матиме можливості захищати свої чемпіонські пояси. Усик також володіє титулом The Ring, а бійці його рівня, за словами Рафаеля, прагнуть не лише великих гонорарів, а й офіційного визнання у провідних організаціях.

Рафаель також згадав приклад Джея Опетаї, який має титул IBF і пояс The Ring, та припустив, що Zuffa може дозволяти об’єднання титулів, попри публічні заяви. Окрім того, журналіст повідомив, що Енді Руїс також вів переговори із Zuffa Boxing, що частково пояснює чутки про можливий бій з Усиком.