Австралійський Усик підписав контракт з промоушеном президента UFC
Опетая має великі очікування
близько 1 години тому
Фото: Matchroom
Чемпіон IBF Джей Опетая (29-0, 23 KO) оголосив про підписання контракту з боксерським промоушеном президенти UFC Дейни Вайта Zuffa Boxing. Австралійця цитує fightnews.info:
Зараз я підписав контракт з Zuffa Boxing та схвильований майбутнім. Захоплюючі часи. Давайте влаштуємо великі бої – уніфікації, поєдинок за звання абсолютного чемпіона. Погнали.
Нагадаємо, що раніше бій на івенті Zuffa Boxing отримавОлександр Гвоздик.
