Олег Гончар

Редактор Zeus Files та засновник Inside The Games Дункан Маккей оновив інформацію щодо потенційного балотування Володимира Кличка на пост президента World Boxing.

За його даними, спроби Кличка стати наступником Бориса ван дер Ворста завершилися невдачею.

«Намагання Володимира Кличка стати президентом World Boxing закінчилися ще до того, як вони по-справжньому почалися». Дункан Маккей

Маккей повідомив, що 49-річний олімпійський чемпіон 1996 року зняв кандидатуру, залишивши казахстанця Геннадія Головкіна основним претендентом.

Кличко розлютився через витік інформації про свої плани, але після того, як стало відомо про підтримку МОК Головкіна, зрозумів, що боротьба не варта зусиль.

Раніше повідомлялося, що за посаду змагатимуться Кличко, Головкін (президент НОК Казахстану та голова Олімпійської комісії World Boxing) та президент Грецької боксерської федерації Харіс Маріоліс. Вибори відбудуться у листопаді.