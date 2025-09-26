Володимир Кириченко

Тимчасовий чемпіон світу за версією WBC у надважкому дивізіоні німець Агіт Кабаєл (26-0, 18 КО) проведе наступний бій 10 січня наступного року. Про це повідомляє Bild.

Поєдинок пройде в німецькому Обергаузені на арені імені Рудольфа Вебера, яка вміщує 13 тисяч глядачів. Це буде найбільший бій в Німеччині після поєдинку Володимира Кличка проти Тайсона Ф’юрі в листопаді 2015-го.

Телевізійні права на бій Кабаєла отримав DAZN. Ім’я суперника наразі невідоме, але це буде хтось з топ-10 боксерів WBA, WBC, WBO або IBF.

Зазначимо, якщо Агіт переможе суперника, він може отримати бій на стадіоні проти Даніеля Дюбуа або Ентоні Джошуа.

Востаннє Кабаєл виходив в ринг в січні цього року, коли нокаутував Чжана Чжілея у 6-му раунді.

Раніше повідомлялося, що головним кандидатом на бій з Кабаєлом є непереможений 41-річний албанець Нельсон Хіса.