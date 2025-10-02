Кличко не обиратиметься на посаду президента World Boxing
Колишній чемпіон світу повідомив про це у соцмережах
Фото: Armin Morbach
Володимир Кличко у своєму Instagram повідомив, що не буде балотуватися на посаду президента World Boxing:
Після обміну інформацією з World Boxing я не є кандидатом на посаду президента організації. Щонайменше, не наразі.
Відзначимо, що обрання нового очільника організації відбудеться на Конгресі наприкінці листопада. Виключаючи Кличка, на посаду претендують президент НОК Казахстану Геннадій Головкін та президент Федерації боксу Греції Гаріс Маріоліс.
