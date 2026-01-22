Джейк Пол не битиметься з Усиком в ММА — він розірвав стосунки з PFL
Блогер-боксер не вийшов на професійний бій у промоушені
близько 1 години тому
Американський блогер і боксер Джейк Пол (12-2) більше не має стосунку до промоушену PFL. Про це повідомив інсайдер Аріель Хельвані.
Джейк Пол підписав контракт із PFL у 2023 році, але так і не дебютував у MMA.
28-річний американець має професійний боксерський рекорд і дебютував у профі в січні 2020 року.
Останній бій Пол провів 20 грудня в Маямі проти британського ексчемпіона світу Ентоні Джошуа. Поєдинок завершився поразкою Пола нокаутом у шостому раунді. Джейк до того ж отримав перелом щелепи у двох місцях.
Пол так і не провів жодного професійного поєдинку в MMA, хоча промоушен планував його дебют.
