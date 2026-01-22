Олег Гончар

Американський блогер і боксер Джейк Пол (12-2) більше не має стосунку до промоушену PFL. Про це повідомив інсайдер Аріель Хельвані.

Джейк Пол підписав контракт із PFL у 2023 році, але так і не дебютував у MMA.

28-річний американець має професійний боксерський рекорд і дебютував у профі в січні 2020 року.

Останній бій Пол провів 20 грудня в Маямі проти британського ексчемпіона світу Ентоні Джошуа. Поєдинок завершився поразкою Пола нокаутом у шостому раунді. Джейк до того ж отримав перелом щелепи у двох місцях.

Пол так і не провів жодного професійного поєдинку в MMA, хоча промоушен планував його дебют.

