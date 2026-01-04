Американський боксер Джейк Пол (12-2, 7 КО) поділився подробицями свого стану після важкої поразки нокаутом від британського надважковаговика Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO).

За словами Пола, відновлення після бою дається непросто, однак він сприймає це як частину професійного спорту. Слова наводить vringe.com.

У мене в щелепі встановлено чотири пластини, але це реалії боксу. Процес відновлення виявився доволі важким. Я відчуваю втому, маю проблеми зі сном: щойно лягаю на подушку, щелепа зміщується вбік — і я прокидаюся. Але це все частина гри.

Це була неймовірна ніч. Я багато чому навчився, здобув великий досвід і цього року планую рухатися далі — до нових поєдинків.