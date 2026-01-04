Джейк Пол назвав бійця, поєдинку з яким буде уникати
Блогер не має наміру помірятися силами з Бенавідесом
близько 2 годин тому
Фото: Twitter
Боксуючий блогер Джейк Пол в інтерв’ю ESPN зізнався, що не буде погоджуватися на поєдинок з чемпіоном WBC Девідом Бенавідесом (31-0, 25 KO):
Є дуже короткий список людей, з якими я б не вийшов на ринг, і Бенавідес є в цьому списку... Цей хлопець інший. Його сила, його швидкість, його кардіо, його безперервні удари та невпинний тиск. Ваші удари для нього нічого не значать. У нього велетенські передпліччя, що тягнуться від нижньої частини стегна до верхівки голови. Ви не можете пройти крізь його захист.
Нагадаємо, що Джейк Пол напередодні нокаутом програв Ентоні Джошуа.