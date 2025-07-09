Денис Сєдашов

Промоутер американського боксера та блогера Джейка Пола (12-1, 7 КО) Накіса Бідарян поділився планами свого клієнта. Слова наводить talkSPORT.

За його словами, Пол має намір провести ще один бій до кінця цього року — у листопаді або грудні, і головна мета — поєдинок за чемпіонський пояс.

Він точно знову вийде на ринг цього року. Хоче титульного бою — і якнайшвидше. Його головне бажання зараз — зустрітися з Баду Джеком. Накіса Бідарян

Втім, він зазначив, що домовитися про бій із Баду Джеком може бути складно, оскільки той має провести обов’язковий захист титулу WBC проти боксера, якого нещодавно переміг.

Нагадаємо, 28 червня Джейк Пол здобув перемогу одностайним рішенням суддів над колишнім чемпіоном світу в середній вазі Хуліо Сезаром Чавесом-молодшим (54-7-1, 34 КО).

Рой Джонс: «Джейк Пол має шанс стати чемпіоном світу».