Рой Джонс: «Джейк Пол має шанс стати чемпіоном світу»
Американець вірить у бойового блогера
близько 1 години тому
Фото: Twitter
Легенда боксу Рой Джонс-молодший висловився про перспективи Джейка Пола. Слова американця наводить vringe.com:
Я бачив деякі моменти (бою з Чавесом), і мені сподобалося, що я побачив у виконанні Джейка. Для мене він завжди був сильним панчером. Люди не хочуть визнавати його як боксера, але в нього справді є удар. Він може пробити точно, і він може нокаутувати будь-кого. Людям варто сприймати Джейка серйозно, бо сам абсолютно серйозний у тому, чого хоче. Я думаю, він має чудовий шанс стати чемпіоном світу. Якщо Джейк буде в хорошій формі і продовжить у тому ж дусі, думаю, у нього все буде добре.
Нагадаємо, що Джейк Пол кинув виклик Ентоні Джошуа.