Джейк Пол включив Кличка і Ломаченка до образу «ідеального боксера»
Українці, за словами американця, володіють найкращим джебом і найкращою роботою ніг у сучасному боксі
близько 1 години тому
28-річний американський блогер і боксер Джейк Пол у коментарі YouTube-каналу Mail Sport Boxing поділився своїм баченням ідеального боксера, склавши «збірний образ» з якостей легенд рингу.
Ось як, на думку Пола, виглядає боксер мрії:
Джеб — Володимир Кличко
Захист — Флойд Мейвезер-молодший
Міцність підборіддя — Леннокс Льюїс
Робота ніг — Василь Ломаченко
Боксерський інтелект — Флойд Мейвезер-молодший
Характер та індивідуальність — Джейк Пол
Стало відомо, коли Джейк Пол та Джошуа можуть провести поєдинок.
Нагадаємо, свій останній поєдинок Джейк Пол провів 29 червня в Анахаймі (США).