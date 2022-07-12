Джейк Пол: «Ф'юрі боїться битися з Джошуа та Усиком»
Джейк Пол провів першу дуель поглядів з Рахманом
У блогера змінився суперник за місяць до бою
12 липня 22:43
Популярний в США відеоблогер Джейк Пол (5-0, 4 КО) провів першу дуель поглядів з Хасимом Рахманом-молодшим (12-1, 6 КО).
Відзначимо, що бій відбудеться 6 серпня в США.
Спочатку 6 серпня Пол повинен був провести бій з британським напівважковаговик Томмі Ф'юрі. Однак, британцеві, як і його братові Тайсону Ф'юрі, заборонили в'їзд в США.
Коментарі 0