Денис Сєдашов

Боксер важкої ваги та популярний відеоблогер Джейк Пол (12-1, 7 KO) у себе на YouTube-каналі поділився очікуваннями від майбутнього поєдинку з колишнім чемпіоном світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO). Бій відбудеться 19 грудня у Маямі.

Пол визнав, що зустріч із Джошуа стане найсерйознішим викликом у його кар’єрі.

Ви хотіли, щоб я бився з більшим суперником? Джошуа — у буквальному сенсі вдвічі більший за Джервонту Девіса. Він — олімпійський чемпіон і дворазовий чемпіон світу, майстер нокаутів, який зустрічався з Кличком, Усиком, Руїсом, Нганну. Я не приховуватиму — я трохи наляканий. Джейк Пол

Водночас американець заявив, що готовий до ризику й налаштований сенсаційно завершити бій.

Не помиляйтеся: це найбільший поєдинок 2025 року. США проти Великої Британії. У нього — титули, розмір і досвід. Але я, Джейк Джозеф Пол, нокаутую й переможу Ентоні Джошуа. Джейк Пол

Джейк Пол — про бій з Джошуа: «Це Судний день».