Джейк Пол — про бій з Джошуа: «Це Судний день»
Бій відбудеться 19 грудня в Маямі
близько 1 години тому
Американський відеоблогер і боксер Джейк Пол поділився очікуваннями від бою проти Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO), який відбудеться 19 грудня в Маямі. Слова наводить Sky Sports.
Американець назвав майбутній поєдинок вирішальним у своїй кар’єрі:
Це не симуляція штучного інтелекту. Це Судний день. Професійний бій у надважкій вазі проти елітного чемпіона світу в його розквіті сил.
За його словами, перемога над Джошуа зніме всі сумніви щодо його рівня та відкриє шлях до титулу чемпіона світу.
Усім моїм хейтерам — ви цього хотіли. Людям Сполученого Королівства — вибачте. Під світлом софітів у Маямі, у прямому ефірі по всьому світу тільки на Netflix, британський Голіаф буде приспаний.
