Джейк Пол зізнався в страху перед боєм з Девісом
Відеоблогер оцінив силу непереможеного чемпіона WBA
близько 2 годин тому
Американець Джейк Пол поділився думками про майбутній виставковий бій з 30-річним непереможеним чемпіоном світу WBA-super у легкій вазі Джервонтою Девісом.
Бій заплановано на 14 листопада в Маямі, штат Флорида.
Пол визнав, що Девіс входить до топ-10 найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії завдяки потужності обох рук і неймовірній швидкості.
Влогер зізнався, що ніколи не відчував такого страху перед поєдинком. Водночас він упевнений у можливості нокауту суперника, що могло б стати одним із найгучніших апсетів останніх років.