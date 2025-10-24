Джейк Пол: «Стівенсон допоможе мені стати швидшим перед боєм із Девісом»
Поєдинок відбудеться 14 листопада
38 хвилин тому
Американський боксер та блогер Джейк Пол (12-1, 7 КО) продовжує підготовку до виставкового бою проти чемпіона WBA у легкій вазі Джервонти Девіса (30-0-1, 28 КО). Під час тренувального табору він планує провести спаринги з чинним чемпіоном WBC у цьому ж дивізіоні Шакуром Стівенсоном (24-0, 11 КО). Слова наводить TMZ Sports.
Зі мною працюють чемпіони світу — Реймонд Форд із напівлегкої ваги, Монтан Лав, а цього тижня приїжджає Шакур Стівенсон. Зараз я зосереджений на швидкості: зменшую силові навантаження, менше займаюся важкою атлетикою, щоб стати легшим і бити швидше.
Нагадаємо, що бій Девіс – Джейк Пол відбудеться 14 листопада у США.
