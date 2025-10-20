Олег Гончар

Влогер і боксер Джейк Пол (12-1, 7 КО) в ефірі подкасту DOUBL3 COVERAGE поділився деталями виставкового бою з чемпіоном WBA у легкій вазі Джервонтою Девісом (30-0-1, 28 КО).

За словами Пола, за нокаут в їх поєдинку буде фінансовий бонус.

«Джервонта – один з найкращих, один з найрозумніших у цьому виді спорту. Тож було дуже круто спостерігати, як мій талант і навички розвивалися для цього бою, це щось зовсім інше, ніж бої у крузервейті. Я думаю, це зробить мене кращим боксером в цілому». Джейк Пол

Пол розповів, що у них будуть професійні судді та буде переможець. Це не так, як зазвичай, коли після виставкового бою не оголошують переможця.

Дей додав, що причина, чому бій буде виставковий – це вага.

«Не знаю, чи можу я це сказати, але буде великий бонус за нокаут. Тож якщо хтось нокаутує суперника, отримає великий-великий бонус». Джейк Пол

Бій Пола та Девіса відбудеться 14 листопада у Маямі. Боксери боксуватимуть 10 раундів в 12-унцевих рукавицях.