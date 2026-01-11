Олег Гончар

Батько ексчемпіона світу в надважкій вазі Тайсона Ф’юрі (34-2-1, 24 КО) Джон Ф’юрі прокоментував можливість третього бою проти чемпіона WBA, WBC та IBF Олександра Усика (24-0, 15 КО), передає портал Seconds Out.

За словами Джона Ф’юрі, він наполягає на третьому поєдинку, оскільки переконаний, що Тайсон виграв перший бій. Він зазначив, що поєдинок був рівним, за винятком дев’ятого раунду, однак, на його думку, команда Ф’юрі зробила достатньо для перемоги.

Джон також заявив, що, на його переконання, суддівське рішення було продиктоване політичними чинниками, через що перемогу віддали Усику. Водночас він побажав українському боксеру успіхів.

Батько Тайсона наголосив, що Усик не здобув переконливої перемоги, тож третій бій був би логічним продовженням протистояння.

Тайсон Ф’юрі оголосив про завершення кар’єри в січні 2025 року після двох поразок від Усика, однак у січні 2026-го заявив про повернення на ринг.